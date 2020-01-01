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Дибала, Роналду и Коста принесли Ювентусу победу над Дженоа

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Туринцы пропустили только один мяч в свои ворота.
Ювентус обыграл Дженоа
Ювентус обыграл Дженоа
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Италии Ювентус в выездном поединке одержал победу над Дженоа со счетом 1:3.

Туринцы со стартового свистка завладели ситуацией на поле, но в первом тайме так и не смогли открыть счет. А вот во второй половине встречи гости забили трижды вначале на 50-й минуте отличился Пауло Дибала, спустя 7 минут - Криштиану Роналду, а на 73-й минуте забил Диего Коста. Дженоа ответили одним точным Пинамонти.

Таким образом, "старая сеньора" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 72 очка.

Дженоа - Ювентус 1:3
Голы: Пинамонти, 76 - Дибала, 50, Роналду, 57, Дуглас Коста, 73.

Дженоа: Перин, Сумаоро, Ромеро, Мазьелло, Гильоне (Баррека, 62), Стураро (Бираски, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти.

Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 74), Куадрадо, Рабио (Матюиди, 83), Бентанкур, Бернардески (Дуглас Коста, 66), Роналду (Игуаин, 74), Дибала (Оливьери, 83).

Предупреждения: Фавилли, Шене, Бонуччи, Стураро, Кассата, Мазьелло. 

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Теги: Дженоа, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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