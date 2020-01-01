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Лацио сумел обыграть Торино, и вплотную приблизился к Ювентусу

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Лацио отстает от Ювентуса на один пункт, но у туринцев игра в запасе.
Лацио обыграл Торино
Лацио обыграл Торино
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Италии римский Лацио на выезде сумел одолеть Торино со счетом 2:1.

Гости пропустили уже на 5-й минуте встречи после удара с пенальти, и не могли восстановить паритет вплоть до начала второй половины встрече. Точным ударом отличился Чиро Иммобиле, для которого это уже 29-й гол в сезоне. 

А вот победу Лацио принес Марко Пароло, который на 73-й минуте встречи отправил мяч точно в ворота Сиригу.

Таким образом, теперь у Лацио в активе 68 очков, а отставание от лидирующего Ювентуса сократилось до одного пункта, однако туринцы свой матч 29-го тура еще не сыграли.

Торино - Лацио 1:2
Голы: Белотти, 5 (с пенальти) - Иммобиле, 48, Пароло, 73.

Торино: Сиригу - Льянко, Нкулу, Бремер (Миллико) - Де Сильвестри (Ансальди, 60), Лукич (Джиджи, 80), Мейте, Ринкон, Айна (Эдера, 71) - Верди (Беренгер, 59), Белотти.

Лацио: Стракоша - Патрик (Андерсон, 90), Ачерби, Раду - Лаццари (Баштуш, 90), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Лукаку, 60) - Иммобиле, Кайседо (Корреа, 60).

Предупреждения: Верди - Иммобиле, Кайседо, Лукаку.

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Теги: Торино, Лацио, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии, результат матча
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