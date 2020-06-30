Ювентус мог опоздать на выездной матч против Дженоа

Туринцам пришлось использовать самолет вместо автобуса, на котором обычно команда отправляется в Геную.

Ювентус мог опоздать на матч Серии А Getty Images

Туринский Ювентус рисковал опоздать на матч против Дженоа в рамках 29-го тура чемпионата Италии.

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Как сообщает Tuttosport, в Лигурии из-за массового ремонта дорог образовались пробки. Обычно Ювентус отправляется на выездные матчи в Геную (против Дженоа и Сампдории) на клубном автобусе, так как расстояние между городами всего лишь 172 км.

Однако в этот раз туринцам пришлось использовать самолет, чтобы не опоздать на поединок. На матч с Дженоа отправились:

Отметим, что матч Дженоа - Ювентус состоится во вторник, 30 июня, в 22:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Барселона объявила о переходе Артура в Ювентус.