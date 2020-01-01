Роскошный удар Рибери и точный выстрел Муриэля: Все голы 28-го тура Серии А
Предлагаем вам посмотреть 40 голов, которые были забиты в рамках 28-го тура чемпионата Италии.
В минувшем 28-м туре чемпионата Италии футболисты порадовали своих болельщиков немалым количеством голов - 40.
Пресс-служба Серии А собрала все голы в один видеоролик, который опубликовала на своем YouTube-канале.
Вашему вниманию все голы 28-го тура Серии А:
Отметим, что сегодня, 30 июня, в Италии стартует 29-й тур чемпионата.
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