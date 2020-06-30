Хакими прибыл в Милан для подписания контракта с Интером
Футболист Реала Ашраф Хакими в ближайшее время может перебраться в итальянский Интер, об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
Марокканский защитник уже прибыл в Милан, чтобы пройти медосмотр в составе “нерадзурри“.
#Inter, Achraf #Hakimi è atterrato a #Milano. In programma visite mediche e firma sul contratto fino al 2025. @fcin1908it #calciomercato pic.twitter.com/mboA3sDIfR— Alessandro De Felice (@aledefelice24) June 30, 2020
После прохождения медобследование Хакими подпишет с Интером пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов заплатить за игрока 40 миллионов евро.
Напомним, в прошлом сезоне Хакими провел в аренде в дортмундской Боруссии. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил пять голов и отдал десять голевых передач.
Отметим, что Боруссия Д нашла замену марокканцу.
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