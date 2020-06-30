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Хакими прибыл в Милан для подписания контракта с Интером

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Игрок продолжит карьеру в Италии.
Ашраф Хакими
Ашраф Хакими
Getty Images

Футболист Реала Ашраф Хакими в ближайшее время может перебраться в итальянский Интер, об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Марокканский защитник уже прибыл в Милан, чтобы пройти медосмотр в составе “нерадзурри“.

После прохождения медобследование Хакими подпишет с Интером пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов заплатить за игрока 40 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне Хакими провел в аренде в дортмундской Боруссии. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил пять голов и отдал десять голевых передач.

Отметим, что Боруссия Д нашла замену марокканцу.

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Теги: Ашраф Хакими, Интер, Реал Мадрид, футбол, трансфер
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