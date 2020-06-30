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Интер представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21

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Экипировка изменила свой традиционный вид.
Интер изготовил новую форму
Интер изготовил новую форму
www.inter.it

Интер представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба, экипировка будет сделана компании Nike. Форма сохранит традиционные черно-синие цвета.

Главным отличием станут вертикальные полоски на футболке, которые нанесены в зигзагообразной форме, что должно отражать архитектурный и культурный стиль Милана.

Ранее Бавария показала новую домашнюю форму.

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Теги: Интер, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, форма, экипировка
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