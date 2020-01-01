Звездное возвращение: Пирло будет тренером в Ювентусе

Итальянец начнет тренировать U-23.

Бывший футболист Ювентуса и сборной Италии Андреа Пирло вернется в туринский клуб, об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, 41-летний итальянец будет работать в Ювентусе в качестве тренера команды U-23.

Отмечается, что Пирло приступит к работе в следующем сезоне, когда свой пост покинет нынешний тренер команды Фабио Пеккья.

Напомним, Пирло выступал за туринский клуб с 2011 по 2015 год. За это время он провел 164 матча, в которых забил 19 голов и отдал 38 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Буффон и Кьеллини продлили контракты с Ювентусом.