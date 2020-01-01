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Чемпион мира может перебраться в клуб из Серии B

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Команда начала искать усиление для Серии А.
Андре Шюррле
Андре Шюррле
Getty Images

Футболист дортмундской Боруссии Андре Шюррле может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, полузащитник может перебраться в итальянский клуб Беневенто, который за семь туров до финиша Серии Б обеспечил себе путевку в высший дивизион. Руководство Беневенто активно ищет усиление состава на следующий сезон.

Отмечается, что итальянский клуб близок к подписанию защитника Камиля Глика из Монако и Лоика Реми из Лилля.

Напомним, Шюррле в нынешнем сезоне выступал за московский Спартак на правах аренды, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи в 18 матчах.

Ранее Боруссия Д объявила о подписании звездного игрока ПСЖ.

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Теги: Андре Шюррле, Беневенто, футбол
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