Официально: Барселона объявила о переходе Артура в Ювентус

Барселона официально объявила о переходе полузащитника Артура Мело в Ювентус.

Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, туринский клуб заплатил за бразильца 72 миллиона евро. Кроме того, каталонцы могут получить 10 млн евро в качестве бонусов.

Футболист будет получать семь миллионов евро в Ювентусе. Отмечается, что Артур останется в Барселоне до конца сезона-2019/20.

