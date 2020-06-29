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Официально: Барселона объявила о переходе Артура в Ювентус

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Бразилец будет выступать за туринский клуб в следующем сезоне.
Артур
Артур
Getty Images

Барселона официально объявила о переходе полузащитника Артура Мело в Ювентус.

Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, туринский клуб заплатил за бразильца 72 миллиона евро. Кроме того, каталонцы могут получить 10 млн евро в качестве бонусов.

Футболист будет получать семь миллионов евро в Ювентусе. Отмечается, что Артур останется в Барселоне до конца сезона-2019/20.

В составе каталонского клуба Артур провел 72 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Буффон и Кьеллини продлили контракты с Ювентусом.

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Теги: Артур, Барселона, Ювентус, трансфер, контракт, футбол
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