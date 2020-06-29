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Легенды в деле: Буффон и Кьеллини продлили контракты с Ювентусом

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Игроки продолжат выступать за туринский клуб.
Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини
Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини
Getty Images

Руководство Ювентуса объявило о продлении контрактов с вратарем Джанлуиджи Буффоном и защитником Джорджио Кьеллини.

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Игроки подписали контрактные соглашения на один год.

“Эти игроки не нуждаются в представлении. Чемпионы, истории которых говорят сами за себя. Образцы для подражания на поле и в раздевалке, лидеры, носители ДНК Ювентуса, для которых наша форма, как вторая кожа“, - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Ференцварош выкупил у Шахтера Зубкова.

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Теги: Джорджо Кьеллини, Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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