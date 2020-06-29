Легенды в деле: Буффон и Кьеллини продлили контракты с Ювентусом
Игроки продолжат выступать за туринский клуб.
Руководство Ювентуса объявило о продлении контрактов с вратарем Джанлуиджи Буффоном и защитником Джорджио Кьеллини.
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Игроки подписали контрактные соглашения на один год.
“Эти игроки не нуждаются в представлении. Чемпионы, истории которых говорят сами за себя. Образцы для подражания на поле и в раздевалке, лидеры, носители ДНК Ювентуса, для которых наша форма, как вторая кожа“, - говорится в заявлении клуба.
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ | Una fantastica notizia: @gianluigibuffon & Giorgio @chiellini hanno rinnovato per un altro anno con la Juventus! ✍️❤️⚪⚫https://t.co/gxubRWKqaV pic.twitter.com/EgV25GfLrj— JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2020
Ранее сообщалось, что Ференцварош выкупил у Шахтера Зубкова.
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