Удинезе - Аталанта 2:3 видео голов и обзор матча Серии А

Бергамцы одержали победу на выезде.

Удинезе - Аталанта: видео голов и обзор матча Getty Images

Аталанта добыла победу над Удинезе в рамках 28 тура чемпионата Италии. Дублем в составе хозяев отметился Лазанья, но этого оказалось недостаточным для победы.

Отметим, что украинец Руслан Малиновский заработал желтую карточку.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Удинезе - Аталанта:

Удинезе - Аталанта 2:3

Голы: Лазанья, 31, 87 - Сапата, 9, Муриэль, 71, 79

Удинезе: Муссо - Трост-Эконг (Бекао, 66), Нейтинк, Самир - Ларсен (Тер Авест, 82), Уоллес, Яйяло (Несторовски, 82), Фофана, Сема (Зегелар, 66) - Теодорчик (Окака, 71), Лазанья

Аталанта: Голлини - Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 46) - Хатебур (Госенс, 59), Пашалич (Де Роон, 59), Фрейлер, Кастань - Малиновский (Муриэль, 52) - Гомес (Иличич, 80), Сапата

Предупреждения: Бекао, Зегелар - Малиновский, Кальдара