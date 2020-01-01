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Аталанта обыграла Удинезе, Малиновский пропустит следующий матч

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Украинец получил желтую карточку.
Аталанта сильнее Удинезе
Аталанта сильнее Удинезе
Getty Images

Аталанта переиграла Удинезе в выездном поединке. На дубль нападающего хозяев Кевина Лазаньи бергамцы отметили трижды.

Отметим, что украинец Руслан Малиновский получил желтую карточку за фол в конце первого тайма и пропустит следующий поединок.

Удинезе - Аталанта 2:3
Голы: Лазанья, 31, 87 - Сапата, 9, Муриэль, 71, 79

Удинезе: Муссо - Трост-Эконг (Бекао, 66), Нейтинк, Самир - Ларсен (Тер Авест, 82), Уоллес, Яйяло (Несторовски, 82), Фофана, Сема (Зегелар, 66) - Теодорчик (Окака, 71), Лазанья

Аталанта: Голлини - Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 46) - Хатебур (Госенс, 59), Пашалич (Де Роон, 59), Фрейлер, Кастань - Малиновский (Муриэль, 52) - Гомес (Иличич, 80), Сапата

Предупреждения: Бекао, Зегелар - Малиновский, Кальдара

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Теги: футбол, чемпионат Италии, Серия А, Аталанта, Удинезе
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