Милан добыл победу над Ромой
Подопечные Фонсеки проиграли на выезде.
Милан уверенно обыграл Рому в рамках 28 тура чемпионат Италии. Голами отметились Ребич и Чалханоглу.
Милан - Рома 2:0
Голы: Ребич, 76, Чалханоглу, 89
Милан: Доннарумма - Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес - Кессье, Беннасер - Кастильехо (Салемакерс, 54), Чалханоглу, Бонавентура (Пакета, 54) - Ребич (Леау, 78)
Рома: Миранте - Дзаппакоста, Смоллинг, Манчини, Спинаццола - Кристанте (Пасторе, 81), Верету - Клюйверт (Перес, 58), Пеллегрини (Диавара, 81), Мхитарян (Перотти, 69) - Джеко (Калинич, 69)
Предупреждения: Кастильехо, Ребич - Пеллегрини, Верету
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