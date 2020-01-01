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Милан добыл победу над Ромой

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Подопечные Фонсеки проиграли на выезде.
Милан одержал победу над Ромой
Милан одержал победу над Ромой
Getty Images

Милан уверенно обыграл Рому в рамках 28 тура чемпионат Италии. Голами отметились Ребич и Чалханоглу.

Милан - Рома 2:0
Голы: Ребич, 76, Чалханоглу, 89

Милан: Доннарумма - Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес - Кессье, Беннасер - Кастильехо (Салемакерс, 54), Чалханоглу, Бонавентура (Пакета, 54) - Ребич (Леау, 78)

Рома: Миранте - Дзаппакоста, Смоллинг, Манчини, Спинаццола - Кристанте (Пасторе, 81), Верету - Клюйверт (Перес, 58), Пеллегрини (Диавара, 81), Мхитарян (Перотти, 69) - Джеко (Калинич, 69)

Предупреждения: Кастильехо, Ребич - Пеллегрини, Верету

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Теги: футбол, Рома, Милан, чемпионат Италии, Серия А
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