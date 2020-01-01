Кьеллини: Золотой мяч получали Оуэн и Шевченко, но они были не лучше Тотти

Итальянец выделил успехи своего соотечественника.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини высказался о легендарном форварде Ромы Франческо Тотти.

“Я играл с Тотти, но почти всегда мы были соперниками. Он был по-настоящему фантастическим игроком. Жаль, что он не принял участия в других турнирах, но я нахожу это романтичным - он посвятил Роме всю свою карьеру.

Считаю, что Тотти должен был выиграть Золотой мяч. Он мог сделать это до того, как настала эпоха “инопланетян“ - Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Эту награду завоевывали игроки вроде Майкла Оуэна и Андрея Шевченко, которые были великолепны, но не лучше Франческо“, - цитирует отрывок из автобиографии итальянца Football Italia.

Напомним, Оуэн получил Золотой мяч в 2001 году, а Шевченко - в 2004 году.