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Малиновский попал в основу на матч против Удинезе

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Украинец начнет поединок чемпионата Италии с первых минут.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вошел в стартовый состав своей команды на матч 28 тура чемпионата Италии против Удинезе.

Вашему вниманию составы команд:

Удинезе: Муссо, Нюйтинк, Трост- Эконг, Самир, Ларсен, Уолас, Сема, Яяло, Фофана, Теодорчик, Лазанья.

Аталанта: Голлини, Кастань, Гимшити, Толои, Хатебур, Малиновский, Пашалич, Гомес, Фройлер, Кальдара, Сапата.

Отметим, что матч Удинезе - Аталанта начнется сегодня, 28 июня, в 20:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, Серия А, чемпионат Италии
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