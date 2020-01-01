Малиновский попал в основу на матч против Удинезе
Украинец начнет поединок чемпионата Италии с первых минут.
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вошел в стартовый состав своей команды на матч 28 тура чемпионата Италии против Удинезе.
Вашему вниманию составы команд:
Удинезе: Муссо, Нюйтинк, Трост- Эконг, Самир, Ларсен, Уолас, Сема, Яяло, Фофана, Теодорчик, Лазанья.
Аталанта: Голлини, Кастань, Гимшити, Толои, Хатебур, Малиновский, Пашалич, Гомес, Фройлер, Кальдара, Сапата.
Отметим, что матч Удинезе - Аталанта начнется сегодня, 28 июня, в 20:30 по киевскому времени.
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