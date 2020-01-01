Малиновский попал в основу на матч против Удинезе

Украинец начнет поединок чемпионата Италии с первых минут.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вошел в стартовый состав своей команды на матч 28 тура чемпионата Италии против Удинезе.

Вашему вниманию составы команд:

Удинезе: Муссо, Нюйтинк, Трост- Эконг, Самир, Ларсен, Уолас, Сема, Яяло, Фофана, Теодорчик, Лазанья.

Аталанта: Голлини, Кастань, Гимшити, Толои, Хатебур, Малиновский, Пашалич, Гомес, Фройлер, Кальдара, Сапата.

Отметим, что матч Удинезе - Аталанта начнется сегодня, 28 июня, в 20:30 по киевскому времени.