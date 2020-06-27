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Роналду показал свой необычный образ в одежде от Louis Vuitton

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Футболка и шорты португальской звезды футбола стоят 1400 евро.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду показал фанатам свой новый необычный образ.

На своей страничке в Instagram футболист опубликовал фото, на котором предстал в футболке и шортах от известного модного бренда Louis Vuitton. Стоимость данного комплекта - 1250 фунтов стерлингов (около 1400 евро).

“Начинаю уик-энд с хорошей атмосферы и в хорошем стиле“, - написал Роналду под снимком.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен в Instagram.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, футбол, вне игры, фото, Louis Viitton
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