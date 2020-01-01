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Ибрагимович пропустит уже третий матч после возобновления сезона в Италии

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Шведский футболист продолжает восстановление после травмы.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович пропустит матч 28-го тура чемпионата Италии против Ромы из-за травмы.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли рассказал, что швед тренируется вместе с командой, однако на данный момент он не готов выйти на поле.

"Вчера Златан усердно тренировался вместе с партнерами по команде, но сейчас он еще не в форме. Завтра он не примет участие в матче, потому что он еще не готов", - приводит слова Пиоли Football Italia.

Отметим, что Ибрагимович получил повреждение на одной из тренировок команды, но избежал серьезной травмы. Из-за этого он пропустил уже две игры после возобновления сезона - против Ювентуса в Кубке Италии и против Лечче в Серии А.

Матч против Ромы состоится в воскресенье, 28 июня, в 18:15 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович может перейти в собственный клуб.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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