Игуаин: Рад вернуться после плохого периода

Аргентинец отметился голом в поединке с Лечче.

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин высказался о своей форме после матча с Лечче (4:0), где он стал автором одного из голов.

“В первую очередь, после плохого периода я кое-что изменил в себе и понял, что команда должна завершить сезон как можно лучше.

Хорошо, что мне так удалось ответить на этот вызов. Рад вернуться. Теперь нам нужно отдохнуть и подготовиться к следующему поединку.

Было тяжело из-за пандемии и болезни матери. Но команда была рядом и это помогало мне двигаться вперед.

Мы смогли оторваться от Лацио на семь пунктов, но борьба в чемпионате еще впереди, потому что все может поменяться в любой момент“, - цитирует Игуаина Football Italia.

Смотрите также видео голов и обор матча Ювентус - Лечче.