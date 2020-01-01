Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игуаин: Рад вернуться после плохого периода

Комментариев: 0
Аргентинец отметился голом в поединке с Лечче.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин высказался о своей форме после матча с Лечче (4:0), где он стал автором одного из голов.

“В первую очередь, после плохого периода я кое-что изменил в себе и понял, что команда должна завершить сезон как можно лучше.

Хорошо, что мне так удалось ответить на этот вызов. Рад вернуться. Теперь нам нужно отдохнуть и подготовиться к следующему поединку.

Было тяжело из-за пандемии и болезни матери. Но команда была рядом и это помогало мне двигаться вперед.

Мы смогли оторваться от Лацио на семь пунктов, но борьба в чемпионате еще впереди, потому что все может поменяться в любой момент“, - цитирует Игуаина Football Italia.

Смотрите также видео голов и обор матча Ювентус - Лечче.

Поделись:
Теги: футбол, Ювентус, Лучче, чемпионат Италии, Серия А, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь