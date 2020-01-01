Ювентус - Лечче 4:0 видео голов и обзор матча Серии А

Туринская команда уверенно обыграла соперника.

Ювентус - Лечче: видео голов и обзор матча Getty Images

Ювентус разгромил Лечче в рамках 27 тура Серии А. Туринцы забили четыре безответных гола в ворота соперника. В первом тайме красную карточку заработал защитник гостей Фабио Лукиони.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Лечче:

Ювентус - Лечче 4:0

Голы: Дибала, 53, Роналду, 62, Игуаин, 83, де Лигт, 85



Ювентус: Щесны - Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Матюиди - Бентанкур (Рэмси, 68), Пьянич, Рабио (Дуглас Коста, 52) - Бернардески (Мураторе, 78), Дибала (Игуаин, 77), Роналду.



Лечче: Габриэл - Донати, Лукиони, Пас - Рисполи, Манкозу (Барак, 72), Тахцидис, Шахов, Вера (Кальдерони, 78) - Петриччоне (Россеттини, 46), Фалько (Бабакар, 63).



Предупреждение: Бентанкур.

На 32-й минуте удален Фабио Лукиони (Лечче) (грубое нарушение).