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Интер намерен подписать игрока Реала за 40 млн евро

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Футболист согласовал личные условия с клубом.
Ашраф Хакими
Ашраф Хакими
Getty Images

Футболист мадридского Реала Ашраф Хакими, который ныне выступает на правах аренды за дортмундскую Боруссию, может перебраться в Италию, об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, руководство Интера активно интересуется марокканцем. Боссы “нерадзурри“ готовы заплатить за футболиста 40 миллионов евро плюс бонусы. 

Отмечается, что стороны близки к завершению сделки. Хакими уже дал согласие на переход в Интер. Ожидается, что Ашраф подпишет 5-летний контракт с клубом, в котором будет получать 5 миллионов евро в год. 

Напомним, что услугами Хакими также интересуется Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д объявила о подписании звездного игрока ПСЖ.

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Теги: Ашраф Хакими, Реал Мадрид, футбол, Интер
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