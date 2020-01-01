Малиновский попал в символическую сборную 27 тура Серии А по версии WhoScored
Украинец стал лучшим игроком своей команды в матче против Лацио.
Портал WhoScored представил символическую сборную по итогам 27 тура чемпионата Италии.
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В нее попал хавбек Аталанты Руслан Малиновский, который отметился забитым голом в матче против Лацио (3:2).
За поединок украинский футболист получил оценку 8,6.
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