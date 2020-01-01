Малиновский попал в символическую сборную 27 тура Серии А по версии WhoScored

Украинец стал лучшим игроком своей команды в матче против Лацио.

Руслан Малиновский Getty Images Портал WhoScored представил символическую сборную по итогам 27 тура чемпионата Италии. Читай также: Малиновский - лучший игрок матча Аталанта - Лацио по версии WhoScored В нее попал хавбек Аталанты Руслан Малиновский, который отметился забитым голом в матче против Лацио (3:2). За поединок украинский футболист получил оценку 8,6. Смотрите также видео голов и обзор матча Аталанта - Лацио.

Александра Колесникова