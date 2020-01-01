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Педро станет игроком Ромы - Sky Sports

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Испанец продолжит карьеру в Италии.
Педро
Педро
Getty Images

Футболист Челси Педро покинут лондонский клуб по окончанию сезона, об сообщает Sky Sports.

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По информации источника, 32-летний испанец станет игроком Ромы. Вингер перейдет в итальянский клуб на правах свободного агента.

Отметим, что Педро подпишет с римским клубом контракт на два года с опцией продления еще на один год. Игрок будет получать в Роме 55 тысяч евро в неделю (2,9 миллиона евро в год).

В текущем сезоне Педро провел за Челси 18 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

Напомним, что испанец продлил контракт с “синими“ до фактического завершения текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Аталанта выкупила футболиста Челси.

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Теги: Педро, Рома, Челси, футбол, АПЛ, Сериа А, чемпионат Италии, чемпионат Англии, футбол
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