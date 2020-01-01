Футболист Барселоны согласился перейти в Ювентус

Команды обменяются игроками.

Полузащитник Барселоны Артуро Мело дал согласие на переход в Ювентус, об этом сообщил Джанлука ди Марцио.

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По информации источника, в сделку также войдет Миралем Пьянич, который отправится в каталонский клуб.

Отмечается, что Ювентус должен будет доплатить “сине-гранатовым“ 10 миллионов евро. Именно такая разница в стоимости игроков: бразилец оценивается в 80 миллионов, а босниец - в 70.

Ранее сообщалось, что клубы смогли договориться о трансфере.