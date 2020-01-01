Аталанта прервала длительную беспроигрышную серию Лацио

Клуб из Бергамо совершил камбэк в противостоянии с Лацио.

В матче 27-го тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле обыграла Лацио со счетом 3:2, совершив камбэк.

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Таким образом, "черно-синие" прервали длительную беспроигрышную серию римского клуба в Серии А, которая длилась 21 матч. В последний раз "орлы" терпели поражение в чемпионате Италии 25 сентября - тогда Лацио уступил Интеру с минимальным счетом.

После матча с клубом из Бергамо Лацио продолжает удерживать второе место в турнирной таблице, отставая от Ювентуса на 4 очка. Аталанта находится на четвертой строчке, имея в свом активе 54 балла.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча по версии WhoScored.