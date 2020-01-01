Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский - лучший игрок матча Аталанта - Лацио по версии WhoScored

Комментариев: 0
Украинец отметился голом и в целом провел великолепный поединок.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

В матче 27-го тура чемпионата Италии Аталанта в сумасшедшем матче обыграла Лацио (3:2), совершив камбэк с 0:2.

Важным голов в этом противостоянии отличился украинец Руслан Малиновский, который на 66-й минуте пушечным ударом отправил мяч под перекладину.

По итогам встречи Малиновский получил оценку 8,6 баллов на WhoScored, что является самой высокой оценкой в стане Аталанты. Более того, эта оценка оказалась выше, чем у любого из игроков соперника.

Отметим, что выше 8 баллов помимо Руслана получил только один игрок - форвард Аталанты Алехандро Гомес.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Лацио.

Поделись:
Теги: Аталанта, Лацио, Руслан Малиновский, чемпионат Италии по футболу, Серия А, чемпионат Италии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь