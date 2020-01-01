Малиновский - лучший игрок матча Аталанта - Лацио по версии WhoScored

Украинец отметился голом и в целом провел великолепный поединок.

В матче 27-го тура чемпионата Италии Аталанта в сумасшедшем матче обыграла Лацио (3:2), совершив камбэк с 0:2.

Важным голов в этом противостоянии отличился украинец Руслан Малиновский, который на 66-й минуте пушечным ударом отправил мяч под перекладину.

По итогам встречи Малиновский получил оценку 8,6 баллов на WhoScored, что является самой высокой оценкой в стане Аталанты. Более того, эта оценка оказалась выше, чем у любого из игроков соперника.

Отметим, что выше 8 баллов помимо Руслана получил только один игрок - форвард Аталанты Алехандро Гомес.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Лацио.