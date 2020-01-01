Рома - Сампдория 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Подопечные Фонсеки обыграли Сампдорию в рамках Серии А.

Рома - Сампдория: видео голов и обзор матча Getty Images

В матче 27-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле сумела обыграть Сампдорию.

Гости вышли вперед еще на 11-й минуте противостояния благодаря голу Маноло Габбьядини, однако во втором тайме форвард "волков" Эдин Джеко оформил дубль и принес своей команде победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Сампдория:

Рома - Сампдория 2:1

Голы: Джеко, 64, 85 - Габбьядини, 11.

Рома: Миранте - Бруно Перес (Дзаппакоста, 61), Смоллинг, Ибаньес, Коларов - Диавара (Кристанте, 60), Верету, Пасторе (Пеллегрини, 61) - Карлес Перес (Ундер, 72), Джеко, Мхитарян (Калинич, 85).

Сампдория: Аудеро - Берешиньски, Тонелли, Йосида, Ауджелло (Мурру, 81) - Депаоли, Торсбю, Экдаль, Линетти (Рамирес, 70), Янкто (Лерис, 63) - Габбьядини (Бонаццоли, 63).

Предупреждения: Мхитарян - Янкто, Берешиньски.