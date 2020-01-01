Интер - Сассуоло 3:3 видео голов и обзор матча Серии А

Интер и Сассуоло в результативном матче расписали мировую.

Интер - Сассуоло: видео голов и обзор матча Getty Images

В матче 27-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле не сумел обыграть Сассуоло. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Развязка в этом противостоянии была фееричной - при счете 2:2 Интер сумел забить гол и выйти вперед, но защитник гостей Джанджакомо Маньяни, вышедший на замену на 89-й минуте, сразу же забил гол и вырвал своей команды ничью.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Сассуоло:

Интер - Сассуоло 3:3

Голы: Лукаку (пен.), 41, Бираги, 45+1, Валеро, 86 - Капуто, 4, Берарди (пен.), 81, Маньяни, 89

Интер: Ханданович - Мозес (Кандрева, 75), Шкриниар, Бастони, Раноккия (де Врей, 54), Бираги (Янг, 75) - Эриксен (Агум, 62), Гальярдини, Валеро, Санчес (Мартинес, 62) - Лукаку.

Сассуоло: Консильи - Мюльдюр, Кирикеш (Маньяни, 89), Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46) - Маньянелли (Локателли, 58), Обианг, Джуричич - Берарди, Капуто (Дефрель, 58), Бога.

Предупреждения: Шкриниар, Бастони - Рожерио

На 90+3 минуте арбитр удалил защитника Интера Милана Шкриниара.