Аталанта - Лацио 3:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Команда Руслана Малиновского сумела вырвать победу в противостоянии с Лацио.

Аталанта - Лацио: видео голов и обзор матча Getty Images

В матче 27-го тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле сумела обыграть Лацио.

Клуб из Бергамо совершил камбэк - команда уступала со счетом 0:2, но сумела забить 3 гола и стать победителем.

Отметим, что на 66-й минуте поединка роскошным ударом отличился украинец Руслан Малиновский.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Лацио:

Аталанта - Лацио 3:2

Голы: Госенс, 38, Малиновский, 66, Паломино, 80 - де Рон, 5 (в свои ворота), Милинкович-Савич, 11.

Аталанта: Голлини - Толой, Джимсити, Паломино - Хатебур, Де Рон, Фрейлер, Госенс (Кастань, 69) - Малиновский (Иличич, 77) - Сапата (Муриэль, 70), Гомес.

Лацио: Стракоша - Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш 77) - Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Андерсон, 77), Хони (Лукаку, 76) - Корреа, Иммобиле.

Предупреждения: Толой, Де Роон - Милинкович-Савич, Патрик.