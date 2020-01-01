Аталанта вырвала победу у Лацио, отыгравшись с 0:2

Клуб из Бергамо совершил камбэк в противостоянии с римским клубом.

В матче 27-го тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле обыграла Лацио со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2.

Римский клуб уже к 11-й минуте встречи вел в два мяча - помог автогол Мартена де Рона на пятой минуте и гол Сергея Милинковича-Савича.

Аталанта отыграла один мяч еще в первом тайме - точный удар совершил Робин Гозенс. А вот на 66-й минуте украинец Руслан Малиновский восстановил паритет роскошным ударом. Под конец поединка Хосе Луис Паломино сумел забить важный гол, выведя команду вперед.

Аталанта - Лацио 3:2

Голы: Госенс, 38, Малиновский, 66, Паломино, 80 - де Рон, 5 (в свои ворота), Милинкович-Савич, 11.

Аталанта: Голлини - Толой, Джимсити, Паломино - Хатебур, Де Рон, Фрейлер, Госенс (Кастань, 69) - Малиновский (Иличич, 77) - Сапата (Муриэль, 70), Гомес.

Лацио: Стракоша - Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш 77) - Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Андерсон, 77), Хони (Лукаку, 76) - Корреа, Иммобиле.

Предупреждения: Толой, Де Роон - Милинкович-Савич, Патрик.