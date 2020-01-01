Малиновский впервые с января выйдет в стартовом составе Аталанты

Украинец с первых минут начнет матч против Лацио.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вошел в стартовый состав своей команды на матч 27 тура чемпионата Италии против Лацио.

Вашему вниманию составы команд:

Аталанта: Голлини - Толой, Джимсити, Паломино - Хатебур, Де Рон, Фрейлер, Госенс - Малиновский - Сапата, Гомес

Лацио: Стракоша - Патрик, Ачерби, Раду - Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберт, Хони - Корреа, Иммобиле

Отметим, что последний раз украинец начинал матч с первых минут 15 января в Кубке Италии против Фиорентины (1:2).

Поединок Аталанта - Лацио стартует сегодня, 24 июня, в 22:45 по киевскому времени. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч.