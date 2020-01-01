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Игрок Удинезе получил серьезну травму во время матча Серии А

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У полузащитника Роландо Мандрагоры разрыв крестообразных связок.
Роландо Мандрагора
Роландо Мандрагора
Getty Images

В матче 27-го тура чемпионата Италии Торино на своем поле обыграл Удинезе со счетом 1:0.

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Этот поединок закончился печально для полузащитника Удинезе Роландо Мандрагоры, который получил серьезную травму - разрыв крестообразных связок. Об этом рассказал главный тренер команды Лука Готти.

"Мы потрясены, потому что травма выглядит довольно серьезно. Я очень надеюсь, что это не крестообразная связка, но, мне кажется, что это именно она", - цитирует Готти Football Italia.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мандрагора отыграл 28 матчей за Удинезе во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что вратарь Арсенала Бернд Лено избежал серьезной травмы.

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Теги: Роландо Мандрагора, Удинезе, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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