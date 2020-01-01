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Дуглас Коста нагрубил подписчику в соцсетях

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Футболист предложил фанату "идти е****ся с сестрой".
Дуглас Коста
Дуглас Коста
Getty Images

Игрок Ювентуса Дуглас Коста вышел на замену в матче против Болоньи в рамках 27-го тура Серии А и помог команде удержать победу со счетом 0:2, хотя результативными действиями не отметился.

Косту стали критиковать за его игру, а один из фанатов в Twitter написал футболисту, что тот слишком часто снимает видео в TikTok. На это замечание бразилец ответил весьма грубым комментарием.

“С**ин сын, иди со своей сестрой е***сь“, - написал Коста.

Спустя некоторое время подписчик удалил свой комментарий, но ответ Дугласа остался в Twitter.

Ранее сообщалось, что Дуглас Коста может перейти в Атлетико.

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Теги: Дуглас Коста, чемпионат Италии по футболу, Ювентус, Серия А, футбол, чемпионат Италии, вне игры, фанат, соцсети, Twitter
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