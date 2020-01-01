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Тренера и игрока Фиорентины дисквалифицировали за богохульство

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Из-за этого в следующем матче "фиалки" не смогут рассчитывать на тренера и двух ключевых игроков.
Джузеппе Якини
Джузеппе Якини
Getty Images

Фиорентина сыграла вничью с Брешией (1:1) в рамках 27-го тура чемпионата Италии, что практически лишило команду шансов на борьбу за путевку в Лигу Европы.

Как сообщает Football Italia, это крайне расстроило "фиалок". Так, защитник команды Мартин Касерес, который был удален за две желтых карточки, позволил себе богохульные высказывания. За это он получил дисквалификацию, так что Касерес пропустии два ближайших матча в Серии А.

Также за богохульство на один матч дисквалифицировали тренера Фиорентины Джузеппе Якини.

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Стоит отметить, что в матче против Брешии свое пятое предупреждение получил Федерико Кьеза, и, таким образом, в следующем матче против Лацио "фиалки" будут играть без двух ключевых игроков и тренера.

Напомним, матч 28-го тура Серии А Лацио - Фиорентина состоится в субботу, 27 июня, в 22:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что шведский форвард Златан Ибрагимович может перебраться в Фиорентину.

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Теги: Мартин Касерес, Фиорентина, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, дисквалификация, богохульство, чемпионат Италии
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