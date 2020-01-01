Аталанта - Лацио: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

Аталанта примет Лацио в рамках 27-го тура Серии А. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В среду, 24 июня, Аталанта примет Лацио в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч состоится на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Начало встречи - в 22:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является клуб из Бергамо. Так, в компании William Hill на победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.10, в то время как триумф гостей оценили в 3.20. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.70.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Аталанты - 2.10, победа Лацио - 3.20, ничья - 3.80.

Стоит сказать, что в своей истории команды встречались 107 раз, из которых 35 матчей выиграла Аталанта, а в 32-х поединка победу праздновал Лацио.

Напомним, по итогам 26-ти туров Лацио находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 62 балла. Аталанта отстает на 11 очков и находится на четвертой позиции.