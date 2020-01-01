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Лечче - Милан 1:4 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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"Россонери" не оставили шансов сопернику.

Лечче - Милан: видео голов и обзор матча
Лечче - Милан: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Италии Милан на выезде уничтожил Лечче (4:1).

“Россонери“ ушли на перерыв ведя в счете благодаря голу Кастильехо. Хозяева сумели восстановить паритет на 54-й минуте.

Однако Милан не собирался мириться с таким счетом и уже на следующей минуте вышел вперед. “Россонери“ еще дважды сумели поразить ворота соперника, добыв разгромную победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лечче - Милан:

Лечче – Милан 1:4
Голы: Манкосу, 54 – Кастильехо, 26, Бонавентура, 55, Ребич, 57, Леау, 72.

Лечче: Габриэль – Рисполи, Лучиони, Меккарьелло, Кальдерони – Петриччионе, Тахцидис, Манкосу (Шахов, 87) – Фалько, Сапонара (Вера, 87), Лападула (Бабакар, 46).

Милан: Доннарумма – Конти, Кьяер (Кадже, 80), Романьоли, Эрнандес – Кессье (Пакета, 87), Беннассер – Кастильехо (Салемакерс, 68), Бонавентура (Билья, 86), Чалханоглу – Ребич (Леау, 68).

Предупреждения: Лучиони – Кадже.

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Теги: Милан, Лечче, Сериа А, чемпионат Италии, видео голов, обзор матча, футбол
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