Болонья - Ювентус 0:2 видео голов и обзор матча Серии А

Туринский клуб уверенно добыл три очка.

Болонья - Ювентус: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде обыграл Болонью.

Туринский клуб вышел вперед благодаря голу Роналду с пенальти, а спустя несколько минут Дибала удвоил преимущество своего клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Болонья - Ювентус:

Болонья - Ювентус 0:2

Голы: Роналду, 23 (с пенальти), Дибала, 36.

Болонья: Скорупски - Томиясу, Данило, Денсвил, Дейкс - Медель (Поли, 82), Сванберг (Паласио, 57) - Орсолини (Джувара, 82), Сориано (Домингес, 75), Сансоне (Каньяно, 82) - Барроу.

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильо (Данило, 66) - Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 71), Рабио (Матюиди, 70) - Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 79), Роналду.

Предупреждения: Сориано - Де Шильо, Бентанкур, Данило.