Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Болонья - Ювентус 0:2 видео голов и обзор матча Серии А

Комментариев: 0
Туринский клуб уверенно добыл три очка.

Болонья - Ювентус: видео голов и обзор матча
Болонья - Ювентус: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде обыграл Болонью.

Туринский клуб вышел вперед благодаря голу Роналду с пенальти, а спустя несколько минут Дибала удвоил преимущество своего клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Болонья - Ювентус:

Болонья - Ювентус 0:2
Голы: Роналду, 23 (с пенальти), Дибала, 36.

Болонья: Скорупски - Томиясу, Данило, Денсвил, Дейкс - Медель (Поли, 82), Сванберг (Паласио, 57) - Орсолини (Джувара, 82), Сориано (Домингес, 75), Сансоне (Каньяно, 82) - Барроу.

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильо (Данило, 66) - Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 71), Рабио (Матюиди, 70) - Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 79), Роналду.

Предупреждения: Сориано - Де Шильо, Бентанкур, Данило.

Поделись:
Теги: Болонья, Ювентус, чемпионат Италии, Сериа А, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь