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Аталанта выкупила футболиста Челси

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Игрок подписал полноценный контракт.
Марио Пашалич
Марио Пашалич
Getty Images

Аталанта официально объявила о выкупе полузащитника Марио Пашалича из Челси.

Пресс-служба итальянского клуба, в Twitter сообщила о полноценном трансфере игрока из стана “синих“. 

Отметим, что Аталанта имели право выкупить хорвата за 15 миллионов евро.

Напомним, Пашалич перебрался в Аталанту из Челси летом 2018 года на правах аренды. В текущем сезоне он провел 32 матча за итальянский клуб, в которых забил семь голов и выполнил семь голевых передач. 

Ранее Аталанта крупно обыграла Сассуоло.

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Теги: Марио Пашалич, Аталанта, Сериа А, чемпионат Италии, футбо
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