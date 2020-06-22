Аталанта выкупила футболиста Челси

Игрок подписал полноценный контракт.

Аталанта официально объявила о выкупе полузащитника Марио Пашалича из Челси.

Пресс-служба итальянского клуба, в Twitter сообщила о полноценном трансфере игрока из стана “синих“.

#SuperMario resta con noi! 🦸🏼‍♂️🇭🇷

Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!



Mario #Pašalić stays with us! 🖤💙

Our #88 is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/6sHQhzjNSi — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2020

Отметим, что Аталанта имели право выкупить хорвата за 15 миллионов евро.

Напомним, Пашалич перебрался в Аталанту из Челси летом 2018 года на правах аренды. В текущем сезоне он провел 32 матча за итальянский клуб, в которых забил семь голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее Аталанта крупно обыграла Сассуоло.