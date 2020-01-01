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Интер - Сампдория 2:1 видео голов и обзор матча Серии А

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Миланцы добыли очередные три пункта.

Интер - Сампдория: видео голов и обзор матча
Интер - Сампдория: видео голов и обзор матча
Getty Images

Интер обыграл Сампдорию в рамках 25 тура чемпионата Италии. Голу на счету Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. В составе гостей отметился Мортен Торсбю.

Тем не менее, коллектив Конте сумел удержать победный счет и набрал три очка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Сампдория:

Интер - Сампдория 2:1
Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 33 - Торсбю, 52

Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Янг (Бираги, 73), Гальярдини, Барелла, Кандрева (Мозес, 73), Эриксен (Валеро, 78), Мартинес (Санчес, 83), Лукаку

Сампдория: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Йосида, Линетти (Роналду Виейра, 81), Бертолаччи (Аскильдсен, 82), Торсбю, Рамирес (Депаоли, 69), Янкто (Лерис, 69), ла Гумина (Бонаццоли, 76)

Предупреждения: Бертолаччи, Мартинес, Торсбю, Валеро, Гальярдини, Роналду Виейра.

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Теги: футбол, Интер, Сампдория, чемпионат Италии, Серия А, видео голов, обзор матча
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