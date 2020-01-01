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Аталанта - Сассуоло 4:1 видео голов и обзор матча Серии А

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Аталанта - Сассуоло: видео голов и обзор матча
Аталанта - Сассуоло: видео голов и обзор матча
Getty Images

Аталанта одержала крупную победу над Сассуоло в рамках 26 тура чемпионата Италии. В игре также принял участие украинец Руслан Малиновский, который вышел на поле во втором тайме.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Сассуоло:

Аталанта - Сассуоло 4:1
Голы: Джимсити, 16, Сапата, 31, 66, Бурабия, 37 (в свои ворота) - Бурабия, 90+2.

Аталанта: Голлини - Джимсити (Толой, 86), Кальдара, Паломино - Хатебур, Де Роон, Пашалич, Фройлер (Малиновский, 69), Госенс  (Кастань, 69) - Гомес (Колли, 88), Сапата (Муриэль, 69).

Сассуоло: Консильи - Тольян (Мюлдюр, 46), Марлон (Маньяни, 69), Пелузо, Кириякопулос - Бурабия, Локателли (Обьянг, 77) - Берарди (Хараслин, 61), Дефрель, Бога (Джуричич, 60) - Капуто.

Предупреждения: Джимсити, Пашалич, Муриэль, Толой - Тольян, Марлон, Пелузо.

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Теги: футбол, Аталанта, Сассуоло, видео голов, обзор матча, Серия А, чемпионат Италии
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