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Аталанта крупно обыграла Сассуоло, Малиновский появился на поле во втором тайме

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Бергамцы провели первый матч после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Аталанта разгромила Сассуоло в первом матче команды после возобновления Серии А. После четырех пропущенных голов, гости сумели забить гол престижа лишь в компенсированное время.

Украинский полузащитник бергамцев Руслан Малиновский вышел на поле на 69-й минуте встречи.

Аталанта - Сассуоло 4:1
Голы: Джимсити, 16, Сапата, 31, 66, Бурабия, 37 (в свои ворота) - Бурабия, 90+2.

Аталанта: Голлини - Джимсити (Толой, 86), Кальдара, Паломино - Хатебур, Де Роон, Пашалич, Фройлер (Малиновский, 69), Госенс  (Кастань, 69) - Гомес (Колли, 88), Сапата (Муриэль, 69).

Сассуоло: Консильи - Тольян (Мюлдюр, 46), Марлон (Маньяни, 69), Пелузо, Кириякопулос - Бурабия, Локателли (Обьянг, 77) - Берарди (Хараслин, 61), Дефрель, Бога (Джуричич, 60) - Капуто.

Предупреждения: Джимсити, Пашалич, Муриэль, Толой - Тольян, Марлон, Пелузо.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии, Серия А
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