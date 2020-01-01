Малиновский остался в запасе на первый матч Аталанты после возобновления Серии А

Подопечные Гасперини сыграют против Сассуоло.

Аталанта принимает Сассуоло в рамках 25 тура чемпионата Италии. Поединок проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Полузащитник бергамцев Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных.

Стартовые составы команд:

Аталанта: Голлини, Госенс, Паломино, Кальдара, Хатебур, Гомес, Пашалич, Фройлер, де Рон, Гимшити, Сапата.

Сассуоло: Консильи, Кирьякопулос, Толян, Пелузо, Марлон, Локателли, Бурабия, Бога, Берарди, Капуто, Дефрель.

Отметим, что по состоянию на 26 минуту матча хозяева выигрывают со счетом 1:0.