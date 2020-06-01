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Манчини: Я забочусь о Балотелли, независимо от того, что он делает

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Итальянский специалист считает, что футболист теряет свой талант.
Роберто Манчини
Роберто Манчини
Getty Images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о нападающем Марио Балотелли.

“Я забочусь о нем, независимо от того, что он делает. Я тренировал его, когда он был еще ребенком, и он был необычным в течение многих лет. Надеюсь, что он сделает что-то, чтобы изменить ситуацию, так как ему всего 30 лет. Это пик футбольной зрелости.

Марио - необыкновенный парень, добрый и вежливый. Я много раз объяснял ему, что он теряет свой талант, потому что его потенциал замечательный“, - цитирует Манчини RAI Sport.

Напомним, Брешия расторгла контракт с Балотелли.

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Теги: футбол, Марио Балотелли, Роберто Манчини
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