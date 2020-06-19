Экс-игрок Ювентуса получил должность в Торино

Эмилиано Моретти стал генеральным менеджером туринского клуба.

Бывший футболист Эмилиано Моретти стал генеральным менеджером Торино. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

38-летний специалист сменил на этом посту Джузеппе Санторо, который покинул команду после увольнения с должности тренера Вальтера Маццари.

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Стоит отметить, что во время своей карьеры в качестве игрока Моретти выступал за Лодиджани (5 матчей во всех турнирах, 0 голов), Фиорентину (47, 0), Ювентус (15, 0), Модену (9, 0), Болонью (34, 0), Валенсию (172, 4), Дженоа (121, 2), Торино (198, 2).

Также на его счету 2 матча за национальную сборную Италии.

Ранее сообщалось, что Рома отстранила от должности спортивного директора клуба.