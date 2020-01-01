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Малиновский: Тренировки Аталанты могут сравнить с тем, как было в Шахтере при Луческу

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Команда готовится к возобновлению чемпионата Италии.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Футболист Аталанты Руслан Малиновский рассказал о подготовке своей команды к возобновлению чемпионата Италии.

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“Моя подготовка? Я могу сравнить, как было в Шахтере при Луческу. Ребята говорили, что если ты не играешь, то когда ты тренируешься - можешь выйти и готов заменить любого игрока. Те, кто не играют, тренируются больше.

Сейчас мы готовимся к чемпионату, ведь нужно закончить второго августа. Игры будут проходить очень часто. Тренер очень аккуратно относится к здоровью игроков. Если у кого-то небольшие проблемы - футболист покидает тренировку.

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На примере Германии мы увидели, что после первого тура много футболистов травмировалось, - рассказал Руслан Малиновский в интервью программе #ЗалишайсязФутболом на ТК Футбол.

Кроме того, Малиновский рассказал о целях Аталанты на Лигу чемпионов. 

“Хочется дойти как можно дальше. Играть против таких команд довольно интересно. Жаль, что мы оказались в такой ситуации, но ничего не поделаешь, нужно выходить и играть“, - отметил игрок.

Ранее Гасперини назвал положительные стороны Малиновского.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии, Сериа А, футбол
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