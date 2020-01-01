Рома отстранила от должности спортивного директора клуба

Джанлука Петраки пока отстранен, однако в скором времени может быть уволен.

Спортивный директор Ромы Джанлука Петраки близок к увольнению со своей должности. На данный момент специалист отстранен от своих обязанностей.

"Рома подтверждает, что сегодня Джанлука Петраки был временно отстранен от должности спортивного директора. Тренер и команда будут руководствоваться непосредственно генеральным директором клуба Гвидо Фиенгой", - говорится в заявлении на официальном сайте "волков".

По информации СМИ, у Петраки произошел конфликт с президентом клуба Джеймсом Паллоттой, что и стало причиной такого решения римского клуба.

Ранее сообщалось, что Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера.