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Рома отстранила от должности спортивного директора клуба

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Джанлука Петраки пока отстранен, однако в скором времени может быть уволен.
Джанлука Петраки
Джанлука Петраки
Getty Images

Спортивный директор Ромы Джанлука Петраки близок к увольнению со своей должности. На данный момент специалист отстранен от своих обязанностей.

"Рома подтверждает, что сегодня Джанлука Петраки был временно отстранен от должности спортивного директора. Тренер и команда будут руководствоваться непосредственно генеральным директором клуба Гвидо Фиенгой", - говорится в заявлении на официальном сайте "волков".

По информации СМИ, у Петраки произошел конфликт с президентом клуба Джеймсом Паллоттой, что и стало причиной такого решения римского клуба.

Ранее сообщалось, что Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера.

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Теги: Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, скандал, отстранение
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