Рома отстранила от должности спортивного директора клуба
Джанлука Петраки пока отстранен, однако в скором времени может быть уволен.
Спортивный директор Ромы Джанлука Петраки близок к увольнению со своей должности. На данный момент специалист отстранен от своих обязанностей.
"Рома подтверждает, что сегодня Джанлука Петраки был временно отстранен от должности спортивного директора. Тренер и команда будут руководствоваться непосредственно генеральным директором клуба Гвидо Фиенгой", - говорится в заявлении на официальном сайте "волков".
По информации СМИ, у Петраки произошел конфликт с президентом клуба Джеймсом Паллоттой, что и стало причиной такого решения римского клуба.
Ранее сообщалось, что Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера.
Полная версия правил