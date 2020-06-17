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Сестра Роналду поддержала его после поражения в финале Кубка Италии

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Эльма Авейру отметила, что португалец не мог сделать больше для своей команды.
Эльма Авейру и Криштиану Роналду
Эльма Авейру и Криштиану Роналду
instagram.com/elma_oficial/

Эльма Авейру, сестра форварда Ювентуса Криштиану Роналду, после поражения "старой сеньоры" в финале Кубка Италии написала слова поддержки своему брату.

"Что еще ты мог сделать? Вот и все, мой дорогой брат не может творить чудеса в одиночку. Я не понимаю, как вообще можно так играть... В любом случае, не опускай голову, мой король", - написала Авейру в Instagram.

Напомним, Наполи в серии пенальти переиграл Ювентус и завоевал Кубок Италии.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду впервые проиграл два финала подряд.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Кубок Италии, футбол
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