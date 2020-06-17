Сестра Роналду поддержала его после поражения в финале Кубка Италии

Эльма Авейру отметила, что португалец не мог сделать больше для своей команды.

Эльма Авейру, сестра форварда Ювентуса Криштиану Роналду, после поражения "старой сеньоры" в финале Кубка Италии написала слова поддержки своему брату.

"Что еще ты мог сделать? Вот и все, мой дорогой брат не может творить чудеса в одиночку. Я не понимаю, как вообще можно так играть... В любом случае, не опускай голову, мой король", - написала Авейру в Instagram.

Напомним, Наполи в серии пенальти переиграл Ювентус и завоевал Кубок Италии.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду впервые проиграл два финала подряд.