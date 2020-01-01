Гаттузо: Когда ты делаешь правильную работу, ты пожинаешь плоды, которые посеял

Итальянский специалист злится, когда не видит страсти от своих подопечных на поле.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Ювентусом в финале Кубка Италии.

“Футбол дал мне гораздо больше, чем дал ему я. Благодаря футболу у меня появилось множество качеств и я стал мужчиной. В жизни вы всегда в первую очередь думаете о своих родителях и семье, поэтому, конечно, мне тяжело принять смерть сестры.

У меня невероятная страсть к футболу, я не могу жить без этой игры ни секунды. Любой, кто выполняет эту работу, должен уважать ее, потому что нам повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти от своих подопечных.

Я верю в Бога футбола. В этот вечер он был на нашей стороне, когда мы били пенальти. Когда ты делаешь правильную работу, ты пожинаешь плоды, которые ты посеял. Это важный день для всех нас, очень важный“, - приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Отметим, что Наполи в серии пенальти переиграл Ювентус и завоевал Кубок Италии.