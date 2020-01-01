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Гаттузо: Когда ты делаешь правильную работу, ты пожинаешь плоды, которые посеял

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Итальянский специалист злится, когда не видит страсти от своих подопечных на поле.
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
Getty Images

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Ювентусом в финале Кубка Италии.

“Футбол дал мне гораздо больше, чем дал ему я. Благодаря футболу у меня появилось множество качеств и я стал мужчиной. В жизни вы всегда в первую очередь думаете о своих родителях и семье, поэтому, конечно, мне тяжело принять смерть сестры.

У меня невероятная страсть к футболу, я не могу жить без этой игры ни секунды. Любой, кто выполняет эту работу, должен уважать ее, потому что нам повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти от своих подопечных.

Я верю в Бога футбола. В этот вечер он был на нашей стороне, когда мы били пенальти. Когда ты делаешь правильную работу, ты пожинаешь плоды, которые ты посеял. Это важный день для всех нас, очень важный“, - приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Отметим, что Наполи в серии пенальти переиграл Ювентус и завоевал Кубок Италии.

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Теги: футбол, Ювентус, Дженнаро Гаттузо, Кубок Италии, Наполи
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