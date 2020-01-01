Сарри: Роналду не хватает остроты, чтобы проявить себя с лучшей стороны

Наставник туринцев признался, что команда находится не в лучшей форме.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поражение от Наполи в финале Кубка Италии.

“Это поражение - разочарование для клуба, игроков и болельщиков. Но сейчас Ювентус может не намного больше, нам не хватает остроты“.

У нас не было нескольких футболистов, пришлось принять некоторые необычные решения, потому что уровень нашей физподготовки на данный момент не на привычном уровне. Мы хорошо держали мяч, но нам не хватало остроты, чтобы превратить это в моменты“.

Итальянский специалист также прокомментировал форму форварда Криштиану Роналду.

“Он в той же форме, что и остальные, как Пауло Дибала с Дугласом Костой. Ему не хватает остроты, чтобы проявить себя с лучшей стороны“, - приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Отметим, что Наполи в серии пенальти переиграл Ювентус и завоевал Кубок Италии.