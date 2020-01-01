Наполи в серии пенальти переиграл Ювентус и завоевал Кубок Италии

Неаполитанцы оказались удачливее своего соперника.

В среду, 17 июня, в Риме на стадионе Олимпико состоялся финальный матч Кубка Италии, в котором встретились Наполи и Ювентус.

В основное время команды не сумели определить победителя, сыграв в нулевую ничью. Таким образом, судьба трофея определялась в серии послематчевых пенальти.

Наполи и Ювентус не сумели выявить победителя в основное время Getty Images

Неаполитанцы успешно реализовали четыре 11-метровых удара (отличились Инсинье, Политано, Максимович и Милик), а вот туринцам не повезло - только Бонуччи и Рэмзи поразили ворота Мерета, а вот Дибала и Данило не сумели забить.

Таким образом, Наполи стал шестикратным обладателем Кубка Италии. Также стоит сказать, что для наставника неаполитанцев Дженнаро Гаттузо этот трофей стал первым с командой.

Наполи - Ювентус 0:0 (по пен. - 4:2)

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Хисай, 81) - Руис (Аллан, 80), Демме, Зьелински (Эльмас, 87) - Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67), Инсинье.

Ювентус: Буффон - Куадрадо (Рэмси, 85), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич (Бернардески, 73), Матюиди - Дибала, Роналду, Коста (Данило, 64).

Предупреждения: Руи - Бонуччи, Дибала.