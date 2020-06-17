Мертенс продлил контракт с Наполи

Бельгиец останется в клубе.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс продлил контракт с клубом, об этом сообщает пресс-служба команды.

Бельгийский футболист продлил контрактное соглашение с “неаполитанцами“ по схеме “2+1“.

Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 17, 2020

В текущем сезоне Мертенс провел 29 матчей, в которых 12 раз отметился голами и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Зари может стать игроком Наполи.