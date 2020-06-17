Мертенс продлил контракт с Наполи
Бельгиец останется в клубе.
Нападающий Наполи Дрис Мертенс продлил контракт с клубом, об этом сообщает пресс-служба команды.
Бельгийский футболист продлил контрактное соглашение с “неаполитанцами“ по схеме “2+1“.
Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 17, 2020
В текущем сезоне Мертенс провел 29 матчей, в которых 12 раз отметился голами и отдал шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что экс-футболист Зари может стать игроком Наполи.
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