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Мертенс продлил контракт с Наполи

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Бельгиец останется в клубе.
Дрис Мертенс
Дрис Мертенс
Getty Images

Нападающий Наполи Дрис Мертенс продлил контракт с клубом, об этом сообщает пресс-служба команды.

Бельгийский футболист продлил контрактное соглашение с “неаполитанцами“ по схеме “2+1“.

В текущем сезоне Мертенс провел 29 матчей, в которых 12 раз отметился голами и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Зари может стать игроком Наполи.

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Теги: Дрис Мертенс, Наполи, футбол
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